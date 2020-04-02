Ещё 25 вылечившихся от COVID-19 человек выписали из больницы в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/fddb324c-756e-11ea-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 25 пациентов, излечившихся от подтверждённого заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 апреля на своей странице в социальной сети рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Он отметил, что за прошедшие 24 часа в больницу поступили 46 человек. Выписались из клиники 43 пациента, у 25 из них был подтверждён COVID-19.

В общей сложности в Коммунарке на лечении в данный момент состоят 324 человека. Из них: с диагнозом пневмония — 254, COVID подтверждённых 165, в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии. — NEWS.ru) — 27 (на ИВЛ — 7, из них 7 COVID), — написал Проценко в Facebook.

По информации на 3 апреля, в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, свыше 53 тысяч скончались, более 212 тысяч выздоровели.

В РФ зафиксировано 3548 случаев заражения, 248 пациентов выписаны из больниц, 31 человек скончался.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, сообщил, что ведёт дистанционные обходы и консультации больных.