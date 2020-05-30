Ещё 181 пациент с коронавирусом умер в России

https://static.news.ru/photo/1f3968a6-a24b-11ea-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в РФ от коронавируса скончался ещё 181 человек. Таким образом, число жертв заболевания в стране возросло до 4555.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По его данным, за минувшие 24 часа число заболевших в России увеличилось на 8952 и достигло 396 575.

При этом за последние сутки выздоровели 8212 россиян. Таким образом, их общее число достигло 167 469.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минздрав предложил учредить награды для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19. Об этом на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Башкирии заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.