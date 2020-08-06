Ещё 1353 человека в Москве победили коронавирус

https://static.news.ru/photo/162eae6c-d877-11ea-ab8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице ещё 1353 пациента с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, количество выздоровевших в столице постоянно увеличивается.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1353 пациента, — цитирует её оперштаб по противодействию коронавирусу.

Общее число выздоровевших москвичей, таким образом, достигло 187 576.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что общее число проведённых в России тестов на наличие коронавирусной инфекции превысило отметку в 30 миллионов исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.