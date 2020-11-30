Эпидемиолог заявила о тренде на стабилизацию с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/5c0b2b10-33b0-11eb-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом наметился в России, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию, — отметила она.

По её словам, COVID-19 является новой инфекцией и все особенности течения эпидпроцесса пока неизвестны, поэтому есть сложности с прогнозированием ситуации. Пока окончательно и аргументировано сказать, когда ожидать спада заболеваемости, невозможно.

При этом Плоскирева подчеркнула, что ситуация зависит от каждого человека — необходимо соблюдать все рекомендации, «всем вместе объединиться и победить инфекцию», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в России жертвами коронавируса стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии.

Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 пациентов.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (6524), Московской области (1104) и Санкт-Петербурге (3697).

Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека. Таким образом, с начала пандемии с вирусом справились 1 803 467 заболевших россиян.