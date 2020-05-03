В Минздраве назвали условия окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/0227ee38-8d40-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главный эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико заявил, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в стране можно будет, когда удельный вес новых случаев заболевания станет менее 1%.

По его словам, эпидемическая ситуация развивается в стране неоднородно, однако в последнее время наблюдается некоторое замедление «интенсивности развития эпидемического процесса инфекции», передаёт «Парламентская газета».

Брико отметил, что в апреле темп роста новых случаев коронавируса снизился с 27% до 6,9%.

Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом её снижения в июне, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что правильное питание и здоровый образ жизни имеют большое значение в профилактике COVID-19. Такое мнение высказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико.