Эпидемиолог предупредил о новом способе заражения COVID-19

У каждого третьего пациента с индийским штаммом COVID-19 болезнь сопровождается нарушениями пищеварения, это говорит о том, что заразиться можно и через желудочно-кишечный тракт. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радио «Говорит Москва».

А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что входными путём могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому дельта-вирус <...> у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта, — цитирует его радиостанция.

Горелов в связи с этим напомнил, что многим казалось, что перчатки для профилактики коронавируса не нужны, однако дельта-штамм доказал обратное. Также, по его словам, перед коронавирусом наиболее уязвимы молодые люди в возрасте 14-29 лет.

Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что отличить COVID от ОРВИ можно по пяти симптомам. В их числе потеря вкуса и обоняния, общая слабость и сонливость, температура тела выше 38,5 градуса, ощущение нехватки воздуха и сильный сухой кашель. Она добавила, что точный диагноз можно поставить только на основе ПЦР-теста.