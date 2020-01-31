https://static.news.ru/photo/39c4bac6-4428-11ea-9efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии Николай Малышев рассказал, опасны ли посылки из Китая, где произошла вспышка коронавируса нового типа.

По его словам, жизнь 2019-nCoV во внешней среде в среднем не превышает двух суток.

Я не знаю такую доставку, чтобы привозили за часы. Поэтому тут никакой опасности, на мой взгляд нет, — отметил он.

Малышев добавил, что по самым оптимистичным прогнозам на создание вакцины от нового коронавируса уйдёт не меньше года из-за необходимости в продолжительных испытаниях, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший интернет-магазин мира AliExpress опроверг информацию о проблемах с доставкой товаров из-за коронавируса в Китае. Компания также исключила возможность заражения коронавирусом через посылки.