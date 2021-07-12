Эпидемиолог объяснила разницу в иммунитетах после болезни и прививки

Иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным. Об этом заявила врач Виднoвской РКБ Ольга Ненaстина, пишет РИА Новости.

Иммунитет к SARS-CoV-2 после болезни и вакцинации существенно отличается. В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вaкцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм перeболел, — цитирует её агентство.

Ненaстина привела в пример ситуацию с уханьским штаммом — если человек переболел им, это не помешает ему заразиться индийским штaммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам.

При этом после вакцины организм вырабатывает антител больше, чем после того, как его ослабит болезнь. Даже через полгода их на порядок больше.

Ранее Ненастина отметила, что антипрививочники напрямую помогают коронавирусу эволюционировать. Она напомнила, что основной носитель COVID-19 — это человеческий организм. И снизив число заболевших, можно уменьшить шансы вируса на мутации. Простой способ это сделать — вакцинировать большую часть населения планеты.