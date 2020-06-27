Епархия отреагировала на нападение на Собчак сторонников схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/df07d964-b881-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий (в центре) Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбургская епархия не стала напрямую комментировать информацию о нападении на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии, забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.

Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам, — сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий (Николай Романов) один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, писал NEWS.ru.

На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.