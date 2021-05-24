Эндокринолог рассказала о рисках для женского здоровья из-за сахара

https://static.news.ru/photo/d8c2b4a8-bc7b-11eb-a571-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спровоцировать бесплодие у женщин может избыточное употребление сладостей. Об этом врач-эндокринолог ЦКБ управления делами президента России Егана Королёва рассказала «Ридусу».

Она сообщила, что согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара — это 25 граммов, или шесть чайных ложек. Если это условие нарушается, то женщины рискуют заполучить проблемы с зачатием ребёнка. Этому может способствовать ожирение.

При ожирении повышается уровень холестерина и нарушаются показатели липидного спектра в организме. Повышение холестерина в крови влияет на гормоны женского организма, например прогестерона, что также может привести к бесплодию, к сложностям с зачатием ребёнка, а также к синдрому поликистозных яичников (заболевание, препятствующее овуляции), — рассказала агентству Королёва.

Она добавила, что вторым фактором, приводящим к бесплодию, может стать эндометриоз, заболевание, сопровождающееся разрастанием внутренней слизистой оболочки матки. Оно тоже возникает из-за любви к сладкому.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ограничить потребление сладкого можно простым, но действенным способом. Во-первых, она советует выбирать сладости натурального происхождения: зефир, пастилу, сорбет, мармелад или джем. А во-вторых, нужно обманывать мозг.