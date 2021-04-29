Диетолог объяснил, как обмануть организм при поедании сладкого

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ограничить потребление сладкого можно простым, но действенным способом. Во-первых, она советует выбирать сладости натурального происхождения: зефир, пастилу, сорбет, мармелад или джем. А, во-вторых, нужно обманывать мозг.
Положите в рот немного сладкого, например, кусочек шоколада, и держите как можно дольше, чтобы рецепторы соприкасались с этим сладким. Чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать, — посоветовала она.
По словам эксперта, натуральные сладости содержат клетчатку, сдерживающую всасывание сахара. Так организм выделяет меньше инсулина, который в свою очередь является ответственным за образование жира.
Однако врач не советует есть слишком много фруктов и ягод, так как там много сахара естественного происхождения. Но в качестве перекуса их вполне можно использовать. Об этом Соломатина
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