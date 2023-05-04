Эндокринолог назвала сочетания микроэлементов, опасные для здоровья Эндокринолог Островская предупредила об опасности сочетаний кальция с железом и магнием

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Одновременный прием некоторых микроэлементов и витаминов может помешать их усвоению и даже спровоцировать различные заболевания, к неудачным сочетаниям относятся кальций с железом или магнием, а также витамин С и железо, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Елена Островская. Она пояснила, что кальций препятствует усвоению железа, поэтому их одновременный прием может обернуться дефицитом железа в организме.

Железодефицитная анемия может привести к учащенному или нерегулярному сердцебиению. В этих условиях сердце вынуждено перекачивать больше крови, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови при анемии. Это может привести к увеличению сердца или сердечной недостаточности, — подчеркнула эксперт.

Также, по ее словам, высокие дозы кальция влияют на усвоение магния, что повышает риск возникновения воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с метаболизмом. Кроме того, одновременный прием кальция с поливитаминами убивает эффективность последних.

Угрозу для здоровья представляет и сочетание витамина С с железом, продолжила специалист. Этот витамин улучшает усвоение железа, поэтому людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа, следует исключить одновременный прием препаратов, содержащих эти вещества.

Если же по назначению лечащего врача пациенту все-таки необходим прием несочетаемых веществ, их лучше принимать в разное время суток, например, кальций утром, а железо вечером, посоветовала эндокринолог.

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