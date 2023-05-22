Эндокринолог назвала неочевидный признак опасной проблемы с щитовидкой Эндокринолог Духарева назвала хриплый голос возможным признаком проблем с щитовидной железой

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Хриплый голос обычно указывает на заболевания органов дыхания, в том числе вирусного или аллергического характера, однако может свидетельствовать и о нарушениях в работе щитовидной железы, рассказала в беседе с Lenta.ru главный врач эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Духарева. По ее словам, в частности, осипший голос является одним из симптомов гипотиреоза — недостатка гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4).

Как отметила специалист, при гипотиреозе нарушается метаболизм всех тканей, поэтому для пациентов с этим заболеванием характерен отечный, одутловатый внешний вид с желтоватым оттенком лица, мышечные боли, сухость кожи, ломкость и усиленное выпадение волос. Также гипотиреоз проявляется в виде слабости, быстрой утомляемости, расстройства сна, набора веса. Из-за отека гортани, языка и среднего уха происходит снижение голоса до низкого и хриплого, а также слуха. Ухудшается память и внимание, возникают частые головные боли, у пациентов отмечается редкий пульс, развитие анемии и повышение уровня холестерина в крови, снижается выработка ферментов в органах пищеварения, что проявляется в ухудшении аппетита, запорах, тошноте, метеоризме. У женщин на фоне гипотиреоза возможны нарушения репродуктивной системы.

Пациенты обращаются к различным специалистам с наиболее яркими симптомами (гастроэнтерологу, кардиологу, неврологу, гинекологу), не подозревая о гипотиреозе, усугубляющем течение других заболеваний. Поэтому так важно своевременно его выявить, — подчеркнула Ольга Духарева.

Эндокринолог добавила, что склонность к заболеваниям щитовидной железы имеет наследственную предрасположенность, причем у женщин такие болезни встречаются в несколько раз чаще, чем у мужчин.

В качестве профилактики врач посоветовала использовать йодированную соль. В пяти граммах продукта содержится 150–200 микрограммов йода, это необходимая суточная доза для нормальной выработки необходимых гормонов, превышать ее не рекомендуется.

Ранее эндокринолог Валентин Фадеев рассказал, что узлы щитовидной железы, когда ее клетки и ткани локально разрастаются, образуя округлые структуры, чаще всего имеют неопухолевую природу, операционное удаление узлов показано не более чем 5% пациентов.