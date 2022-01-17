«Эмоциональный перебор»: адвокат назвала признаки инсценировки ограбления

Признаками инсценировки ограбления, исходя из оперативно-следственной практики, зачастую являются внезапное отключение сигнализации и видеонаблюдения и странное поведение потерпевшего — паника, депрессия, «эмоциональный перебор», переигрывание, не характерные для для случившегося, рассказала NEWS.ru адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова. Таким образом она прокомментировала версию подставного ограбления вдовы музыканта Александра Градского — Марины Коташенко.

На инсценировку, как правило, указывают следующие признаки: демонстративный характер отдельных следов, в том числе указывающих на выполнение виновным не нужных в данной обстановке действий, взломов, разбрасывания вещей, излишний беспорядок, наличие следов только потерпевшего на месте происшествия, внезапное отключение сигнализации и видеонаблюдения, странности в поведении потерпевшего, в частности, депрессия, возбужденность, паника, не вытекающие из случившегося — «эмоциональный перебор», переигрывание, — подчеркнула Леонова.

Эксперт также добавила к признакам фальшивого преступления «отсутствие на месте происшествия объективных условий, позволяющих совершить посягательство в данном месте, в такое время и таким образом, как это утверждает потерпевший, и обнаружение на теле потерпевшего повреждений, которые, вероятно, нанесены им самим или не соответствуют времени посягательства».

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил NEWS.ru, что не верит в версию об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, заявившей в правоохранительные органы о хищении у неё 100 млн рублей. По мнению Пашкина, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, случившееся с Мариной Коташенко кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей и проверяет в том числе версию о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов по поводу инцидента. В частности, зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью и почему заявление в полицию было написано спустя семь часов после происшествия.