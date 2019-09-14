Свадьба Ксении Собчак с Константином Богомоловым оправдала ожидания любителей пощекотать нервы и потешить себя сплетнями. Пара угодила всем: и в катафалке покатались, и перед алтарём постояли. Полностью выразил себя здесь бойкий характер Ксении Анатольевны: теперь уже всем понятно, что бывший кандидат в президенты одновременно «и богу свечка, и чёрту кочерга». О неформальном подходе к свадебному ритуалу News.ru поговорил с целым кругом экспертов — от психологов и фольклористов до экстрасенсов и магов.
Страшная месть
В нашумевшей свадебной церемонии было очень много всего. Распутывать хитросплетения связанного Собчак и Богомоловым замысловатого сюжета можно бесконечно долго, смакуя каждую деталь и разбирая на отдельные нити многоплановость эпатажа. Самым шокирующим моментом стало появление новобрачных в катафалке. Все отнеслись к этому по-разному, но даже у тех, кто расценил это как милую шалость жениха и невесты, действо оставило в сердце лёгкое беспокойство — что-то здесь всё-таки не так. Более других о том, что было не так, наверняка знают люди, чья работа напрямую связана с потусторонними силами. News.ru выслушал мнения сразу нескольких специалистов по тонким материям. Начать решили с самого страшного из прогнозов — чтобы потом, как в сказке «Спящая красавица», «пригласить» добрую фею, которая хоть чуть-чуть, но смягчит прогнозы своей не слишком доброй предшественницы.
Алёна Полынь, потомственная ведьма, безжалостна по отношению к невесте: с её точки зрения, Ксения накликала беду и на себя, и на весь свой род.
На вопрос, не смягчило ли последовавшее за поездкой в катафалке венчание тяжких последствий использования похоронной символики, ведьма ответила отрицательно.
Венчание само по себе — это христианский эгрегор, который по сути — эгрегор некромании (эгрегор — «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями. — Ред.). Поклонения мощам святых и так далее — на некроэнергии построенный эгрегор. Венчание накладывает определённые программы, как венчики. Плюс — 13-е число. Ксения поставила порчу на смерть себе и своим близким и сделала это самостоятельно, — считает Полынь.
Потомственная ведьма напомнила: свадьба — это момент построения фундамента для будущей ячейки общества. Все свадебные обряды всегда были нацелены на то, чтобы в дальнейшем семья была крепкой, рождались здоровые детки, было много денег и так далее — любовь, здоровье, деньги. Что на свадьбе проигрывалось в качестве действа — то и будет. И если на свадьбе в качестве сценария откатать некий негатив, то этого негатива и следует ожидать.
Это необязательно моментальная смерть: это может быть прекращение отношений, какие-то увечья — муж может поднимать руку на жену; это закрытие женской силы и закрытие рода в целом (может быть бесплодие у детей и так далее). То, что она сделала, — непоправимые вещи, — мрачно резюмирует потомственная ведьма.
Пророчества добрых фей
В роли доброй феи выступили сразу три эксперта. Их мнения и относительно использования катафалка, и относительно будущего новобрачных более мягкие. Но не без нотки лёгкой грусти. Маг и таролог Сергей Фенько надеется на то, что пара знала, что она делала, совершая оба ритуала, но при этом не видит их вместе в будущем.
Славянская ведьма Елена Белова в свою очередь не одобряет использования катафалка, говоря о том, что его можно было бы заменить и менее «опасными» с точки зрения эзотерики предметами, но при этом она пока (пока — ключевое слово) не видит угрозы новорождённой ячейке общества. Если только они не захотят продолжить свои игры со смертью.
Впрочем, не все экстрасенсы видят в использовании катафалка нечто недоброе. Колдун Дмитрий Волхов «против» соратников по цеху.
Научный подход
Всё смешалось в современном обществе: свадьбы стали походить на похороны, похороны — на свадьбы, при этом и те, и другие изрядно трансформировались. Впрочем, и раньше между ними было немало общего, считает специалист по фольклору, профессор, доктор филологических наук Сергей Неклюдов.
Психологи, однако, хорошо знают, что пережить при жизни собственные похороны, отрепетировать их — серьёзный терапевтический приём, распространённый в западной культуре и чрезвычайно эффективный при разного рода невротических отклонениях.
Кристина Иваненко склонна расценивать всё устроенное молодожёнами действо как нереально тонкий троллинг. Тема использования катафалка на свадьбе могла бы выглядеть немного суицидально, если бы над всем этим не распростёрся режиссёрский гений Константина Богомолова.
Понятно, что когда свои судьбы решили объединить два самых главных, самых тонких, самых изощрённых тролля страны, то по-другому вообще и быть не могло. Молодожёны — высокоорганизованные тролли, тонкие, умные, глубокие. И обойтись без катафалка и возложения цветов бронзовому Владимиру было никак нельзя. Константин Богомолов — абсолютный гений в режиссуре. Один из главных его приёмов — гротеск. Он практикует эпатаж, сочетая свою тонкость и глубину с провокацией. Он троллит и Москву, и режим, и какие-то устоявшиеся штампы, и состоявшийся перформанс очень вписывается в его видение искусства, в его восприятие мира, — считает Иваненко.
Психолог добавляет, что такой гротеск не мог не шокировать обычного человека, но при этом считает, что таких людей на свадьбе Ксении и Константина наверняка не было, и выражает надежду на то, что все гости смогли пережить «этот экзистенциальный опыт без ущерба психике».