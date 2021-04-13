Эксперты ВШЭ и «Сбера» обсудят угрозы кибербезопасности

https://static.news.ru/photo/9c4c45a2-9cfa-11eb-8a98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках XXII Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ впервые будет проведён Дискуссионный клуб Школы и «Сбера». На мероприятии откроют экспертную площадку, на которой с 19 по 23 апреля пройдёт несколько сессий. На них эксперты в области бизнеса, науки и государства обсудят актуальные вопросы для общества и экономики. NEWS.ru является официальным информационным партнёром мероприятия.

На повестке дня существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, прорывные инновации, варианты цифровизации всех сфер жизни, ИИ-трансформация государства и компаний, современные вызовы высшего образования и не только. Каждый день в указанных числах апреля будет проходить по две сессии Дискуссионного клуба с 11:00 до 15:00.

19-го числа эксперты будут обсуждать вопросы в рамках сессий «Вызовы и тренды российского высшего образования» и «ИИ-трансформация компаний и государства: развитие этики ИИ в России и в мире». На следующий день состоятся сессии под названием «Кибербезопасность в России: новые вызовы и угрозы» и «Цифровизация всех сфер жизни: новая логика работы бизнеса». 21 апреля в Дискуссионном клубе пройдёт обсуждение в рамках сессий «Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности развития?» и «Здравоохранение будущего». Затем посетители мероприятия (или зрители трансляций в формате онлайн) смогут прослушать следующие дискуссии: «Прорывные инновации в следующие 5‒10 лет» и «Жизнь в мире социальных сетей и больших данных». Завершит работу клуба сессия «Российская наука в постпандемию: старые проблемы и новые вызовы».

В последней дискуссии примет участие председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также в списке приглашённых гостей указаны вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Валерий Катькало, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Исаак Фрумин и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, Москва с 19 по 30 апреля примет XXII Апрельскую международную научную конференцию по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Участниками станут до 1700 экспертов, включая почти 200 иностранных гостей.