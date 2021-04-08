Москва примет международную конференцию по проблемам экономики и общества

https://static.news.ru/photo/021ddb88-985b-11eb-856f-96000091f725_660.jpg Фото: conf.hse.ru/2021

Москва с 19 по 30 апреля примет XXII Апрельскую международную научную конференцию по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Участниками станут до 1700 экспертов, включая почти 200 иностранных гостей, говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение NEWS.ru — официального информационного партнёра АМНК.

Тематика дискуссий охватит десятки отраслей: Арктика, демография и рынок труда, международные отношения, наука и инновации, образование, развитие медицины, финансовые институты, платёжные системы и другие. Спикерами АМНК станут члены кабмина РФ, представители Всемирного банка, ОЭСР, главы российских и зарубежных предприятий.

[Мы] заинтересованы в том, чтобы результаты научных исследований как можно быстрее применялись на практике. В рамках нашего совместного дискуссионного клуба [с ВШЭ] мы обсудим актуальные вызовы для общества, поделимся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, а также совместно со всеми участниками сформируем пути их реализации, — отметил глава «Сбера» Герман Греф.

При этом львиную долю выступлений составят научные доклады зарубежных и отечественных исследователей. Важная часть программы — спецмероприятия, проводимые в формате пленарных заседаний и круглых столов, а также презентаций. Научная часть АМНК пройдёт в онлайн-режиме, форумная — в смешанном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, владеющая русским языком, начала 7 апреля свою пресс-конференцию цитатой из романа Льва Толстого (1828–1910) «Анна Каренина»: «Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света». По её словам, фрагмент известного произведения отлично описывает нынешнюю мировую экономику.