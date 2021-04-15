Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля

https://static.news.ru/photo/3bacf172-9e78-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, какие вакансии в России оказались самыми высокооплачиваемыми в апреле. Оказалось, что одно из самых высоких месячных жалований работодатели готовы платить директору по маркетингу в Москве — от 600 до 650 тысяч рублей.

Также в столице 500 тысяч может получать хирург-имплантолог-ортопед. Заместителю IT-директора предлагают зарплату от 350 тысяч в месяц, а специалисту по DevOps — от 280 до 350 тысяч.

Кроме того, как рассказали эксперты, в Санкт-Петербурге одна из самых высоких зарплат предложена главному бухгалтеру розничной сети — от 300 тысяч рублей. В городе на Неве разработчик IOS может рассчитывать на зарплату в 270 тысяч. Также в топ петербургских вакансий попал глава отдела программирования и поддержки ПО. Специалисту указанного профиля предлагают от 170 тысяч в месяц.

Относительно зарплат в регионах эксперты сообщили следующее. В Воронеже от 300 тысяч рублей в месяц предлагают исполнительному директору и директору по управлению персоналом. В Екатеринбурге на зарплату с нижней планкой в 150 тысяч могут рассчитывать системные аналитики и инженеры-строители.

В Ростове-на-Дону руководителю проекта по строительству предлагают зарплату в 250 тысяч рублей в месяц, а стоматологу-ортопеду — от 150 тысяч рублей в месяц. В Краснодаре ведущему программисту «1С» предлагают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей в месяц. А инженер-программист веб-приложений там может получать от 120 тысяч рублей. В Красноярске больше всех предлагают главе группы привлечения юридических лиц — от 150 тысяч, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, наиболее высокооплачиваемой работой на удалёнке в апреле оказалась должность разработчика мобильных приложений. Специалистам в указанной области с опытом от трёх лет готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили сотрудники сервиса «Работа.ру» по итогам проведённого исследования.