Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на удалёнке

https://static.news.ru/photo/bb4555ca-9b6a-11eb-9dfd-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look press

Наиболее высокооплачиваемой работой на удалёнке в апреле оказалась должность разработчика мобильных приложений. Специалистам в указанной области с опытом от трёх лет готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили сотрудники сервиса «Работа.ру» по итогам проведённого исследования.

За указанную зарплату разработчик мобильных приложений должен будет либо дорабатывать существующий продукт, либо создавать новый. Начальство готово оплатить ему книги и курсы, предоставить технику и программное обеспечение, а также предложить вариант с работой в офисе на Кипре.

На втором месте в списке высокооплачиваемых вакансий расположилась должность team lead в сфере автобизнеса. Специалист в указанной области будет повышать бизнес-метрики, улучшать пользовательский опыт, запускать новые сервисы, получая за это до 250 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 180 тысяч может получить React Native разработчик. Технологу рекламного производства готовы предложить до 150 тысяч (при условии наличия опыта работы от года).

Бизнес-аналитик может получать до 130 тысяч рублей. И это при том, что на данной вакансии не требуется опыт работы, а обучение оплатит компания. 100 тысяч рублей предлагают и инженеру-конструктору металлоконструкций, но эта работа предполагает выезды на объекты, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, количество вакансий, предполагающих удалённый режим работы, в столице увеличилось на 33%, сообщили в городском департаменте труда и соцзащиты населения.