Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на удалёнке

Наиболее высокооплачиваемой работой на удалёнке в апреле оказалась должность разработчика мобильных приложений. Специалистам в указанной области с опытом от трёх лет готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили сотрудники сервиса «Работа.ру» по итогам проведённого исследования.
За указанную зарплату разработчик мобильных приложений должен будет либо дорабатывать существующий продукт, либо создавать новый. Начальство готово оплатить ему книги и курсы, предоставить технику и программное обеспечение, а также предложить вариант с работой в офисе на Кипре.
На втором месте в списке высокооплачиваемых вакансий расположилась должность team lead в сфере автобизнеса. Специалист в указанной области будет повышать бизнес-метрики, улучшать пользовательский опыт, запускать новые сервисы, получая за это до 250 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 180 тысяч может получить React Native разработчик. Технологу рекламного производства готовы предложить до 150 тысяч (при условии наличия опыта работы от года).
Бизнес-аналитик может получать до 130 тысяч рублей. И это при том, что на данной вакансии не требуется опыт работы, а обучение оплатит компания. 100 тысяч рублей предлагают и инженеру-конструктору металлоконструкций, но эта работа предполагает выезды на объекты,
Как ранее писал NEWS.ru, количество вакансий, предполагающих удалённый режим работы, в столице увеличилось на 33%, сообщили в городском департаменте труда и соцзащиты населения.