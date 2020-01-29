В европейской части России в самом разгаре «европейская» же зима — мягкая, без морозов и с очень небольшим количеством снега. NEWS.ru выяснил у специалистов, в чём плюсы и минусы такой погоды для людей, зверей и растений, а также к каким зимам следует готовиться в перспективе. Выяснялось, что у жителей городов есть повод радоваться: и болезней меньше, и есть вероятность возврата денег за переплаты по отоплению. С природой же всё значительно сложнее.
Болеем меньше
Хотя на календаре ещё только конец января, по народным приметам самая суровая пора уже миновала. «Крещение прошло — цыган шубу продал», — поделился с NEWS.ru любимой поговоркой своей бабушки доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев. Хотя, вполне возможно, стоит ждать так называемых «власьевских морозов» в 20-х числах февраля. В любом случае мягкая зима пошла на пользу здоровью россиян, считает эксперт: простудных заболеваний значительно стало меньше. Кроме того, нет гололёда, и люди, особенно пожилые, больше гуляют, что тоже хорошо.
Тёплая зима большинству людей только в плюс, особенно старикам. Чем старше человек становится, тем сложнее ему передвигаться. Люди дольше всего живут у тёплых морей — потому что там они больше двигаются. Двигательная активность продлевает жизнь.
С коллегой солидарен и врач-терапевт Алексей Водовозов — простудных заболеваний действительно меньше. Однако с гриппом ситуация вряд ли изменится.
Сейчас сезонный подъём заболеваемости по гриппу. Сравнивать с прошлыми годами пока рано. Грипп завязан на перелётных птиц: они прилетели, как обычно, и принесли вирус.
А вот с отсутствием переломов Водовозов не согласился: эксперт убеждён, что людям хватило даже нескольких дней гололёда. По его мнению, «травмпункты наверняка уже выполнили свой план по зимним травмам».
На 1000% упало число ДТП
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал NEWS.ru, что по статистике возглавляемой им организации в европейской части РФ число ДТП из-за погодных условий сократилось на 1000% по сравнению с зимой 2018-2019 года. По его мнению, «бесснежная зима сэкономила бюджету России миллиарды рублей»: не случился день жестянщика, не было огромного количества ДТП из-за гололёда. Правда, эксперт опасается, что резкое падение несчастных случаев на дорогах расхолаживает сотрудников ГИБДД. И если начнутся снегопады, то «ситуация может резко перемениться».
Горожанам вернут переплату за отопление
Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, сообщил о существенной экономии денежных средств в системе ЖКХ и о грядущем возврате части денег жителям города.
При тёплой погоде идёт экономия и по теплу, и по щебёнке, которой посыпают дворы и тротуары, и по моющим средствам, и по оплате рабочей силы. В снегопад приходится привлекать дополнительную рабочую силу и технику — это переплата. Чем меньше экстремальных погодных явлений, тем лучше. Идёт экономия тепла. Добросовестные организации — ТСЖ, ЖСК — планируют делать перерасчёт платежей. Будем возвращать гражданам деньги.
Отвечая на вопрос о зелёных насаждениях, за которые также отвечают сотрудники ЖКХ, эксперт рассказал, что деревья должны пережить эту зиму без последствий — нет ни морозов, ни ледяных дождей. Опасна тёплая зима только для тюльпанов, луковицы которых сажают осенью: если они взойдут преждевременно, то, скорее всего, погибнут от морозов.
Зайцы попали в зону риска
Несмотря на множество сообщений о том, что в дикой природе наблюдаются аномалии (сна лишились не только божьи коровки и летучие мыши, но и медведи), ничего критичного пока не произошло. Евгений Потапов, профессор биологии Брин-Афинского колледжа (Пенсильвания), работающий на севере России, рассказал, что среди млекопитающих бесснежная зима более всего проблем приносит тем зверькам, что линяют зимой. Есть вероятность, что хищники изрядно подкосят популяцию зайцев-беляков. Зато в выигрыше оказались лоси и волки. Птицам, по мнению биолога, преимущественно тоже хорошо живётся.
Тёплая зима пока не нарушает сезонные циклы перелётных птиц. Их биология завязана на места зимовок. В дальнейшем из-за потепления климата всё больше видов птиц будет оставаться на зиму. Как следствие, для них будут увеличиваться риски попасть под «зимний» снегопад весной. Среди резидентных видов птиц могут быть проблемы у тетеревиных, но это будет зависеть от того, наступят ли до начала зимы глубокие заморозки. Пока их нет — тетеревиные вне опасности.
Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ, указал также на то, что бесснежная зима может привести к проблемам с водой. Зимний сток в реках увеличивается, а летний — снижается. Но вода летом нужна больше, чем зимой. К сожалению, это тренд, характерный при глобальном потеплении. Хотя, отметил эксперт, у снежного покрова ещё есть шанс сформироваться: мощные снегопады бывают и в феврале, и в марте.
Если снега будет мало, то печальной может оказаться судьба рыб. Например, в 2019 году из-за малого количества воды во время весеннего половодья многие нерестилища оказались не покрыты водой. Рыбам было негде метать икру. Эта неприятная ситуация будет сказываться теперь в течение 5-6 лет. Профессор надеется, что в этом году эта печальная история не повторится.
Сельское хозяйство
Эксперты по сельскому хозяйству проявили редкое единодушие. С их точки зрения, тёплая зима — плюс для животноводства и тепличных хозяйств (идёт экономия на отоплении и на кормах для скота), нейтрально сказывается на птицеводстве и весьма неприятна для тех, кто выращивает растения.
Неприятным элементом тёплой зимы всегда является хорошая перезимовка различных вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. В следующем году придётся применять более высокие дозы средств защиты растений и чаще делать обработку. Всё это ведёт к повышению себестоимости растительной продукции.
Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF), считает, что количество бесснежных зим будет расти. И к такому повороту событий следует готовиться заранее.
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