В европейской части России в самом разгаре «европейская» же зима — мягкая, без морозов и с очень небольшим количеством снега. NEWS.ru выяснил у специалистов, в чём плюсы и минусы такой погоды для людей, зверей и растений, а также к каким зимам следует готовиться в перспективе. Выяснялось, что у жителей городов есть повод радоваться: и болезней меньше, и есть вероятность возврата денег за переплаты по отоплению. С природой же всё значительно сложнее.

Болеем меньше

Хотя на календаре ещё только конец января, по народным приметам самая суровая пора уже миновала. «Крещение прошло — цыган шубу продал», — поделился с NEWS.ru любимой поговоркой своей бабушки доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев. Хотя, вполне возможно, стоит ждать так называемых «власьевских морозов» в 20-х числах февраля. В любом случае мягкая зима пошла на пользу здоровью россиян, считает эксперт: простудных заболеваний значительно стало меньше. Кроме того, нет гололёда, и люди, особенно пожилые, больше гуляют, что тоже хорошо.

Тёплая зима большинству людей только в плюс, особенно старикам. Чем старше человек становится, тем сложнее ему передвигаться. Люди дольше всего живут у тёплых морей — потому что там они больше двигаются. Двигательная активность продлевает жизнь. Юрий Конев врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ

С коллегой солидарен и врач-терапевт Алексей Водовозов — простудных заболеваний действительно меньше. Однако с гриппом ситуация вряд ли изменится.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас сезонный подъём заболеваемости по гриппу. Сравнивать с прошлыми годами пока рано. Грипп завязан на перелётных птиц: они прилетели, как обычно, и принесли вирус. Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории врач-терапевт высшей категории

А вот с отсутствием переломов Водовозов не согласился: эксперт убеждён, что людям хватило даже нескольких дней гололёда. По его мнению, «травмпункты наверняка уже выполнили свой план по зимним травмам».

На 1000% упало число ДТП

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал NEWS.ru, что по статистике возглавляемой им организации в европейской части РФ число ДТП из-за погодных условий сократилось на 1000% по сравнению с зимой 2018-2019 года. По его мнению, «бесснежная зима сэкономила бюджету России миллиарды рублей»: не случился день жестянщика, не было огромного количества ДТП из-за гололёда. Правда, эксперт опасается, что резкое падение несчастных случаев на дорогах расхолаживает сотрудников ГИБДД. И если начнутся снегопады, то «ситуация может резко перемениться».

Горожанам вернут переплату за отопление

Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, сообщил о существенной экономии денежных средств в системе ЖКХ и о грядущем возврате части денег жителям города.

При тёплой погоде идёт экономия и по теплу, и по щебёнке, которой посыпают дворы и тротуары, и по моющим средствам, и по оплате рабочей силы. В снегопад приходится привлекать дополнительную рабочую силу и технику — это переплата. Чем меньше экстремальных погодных явлений, тем лучше. Идёт экономия тепла. Добросовестные организации — ТСЖ, ЖСК — планируют делать перерасчёт платежей. Будем возвращать гражданам деньги. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ

Отвечая на вопрос о зелёных насаждениях, за которые также отвечают сотрудники ЖКХ, эксперт рассказал, что деревья должны пережить эту зиму без последствий — нет ни морозов, ни ледяных дождей. Опасна тёплая зима только для тюльпанов, луковицы которых сажают осенью: если они взойдут преждевременно, то, скорее всего, погибнут от морозов.

Зайцы попали в зону риска

Несмотря на множество сообщений о том, что в дикой природе наблюдаются аномалии (сна лишились не только божьи коровки и летучие мыши, но и медведи), ничего критичного пока не произошло. Евгений Потапов, профессор биологии Брин-Афинского колледжа (Пенсильвания), работающий на севере России, рассказал, что среди млекопитающих бесснежная зима более всего проблем приносит тем зверькам, что линяют зимой. Есть вероятность, что хищники изрядно подкосят популяцию зайцев-беляков. Зато в выигрыше оказались лоси и волки. Птицам, по мнению биолога, преимущественно тоже хорошо живётся.

Тёплая зима пока не нарушает сезонные циклы перелётных птиц. Их биология завязана на места зимовок. В дальнейшем из-за потепления климата всё больше видов птиц будет оставаться на зиму. Как следствие, для них будут увеличиваться риски попасть под «зимний» снегопад весной. Среди резидентных видов птиц могут быть проблемы у тетеревиных, но это будет зависеть от того, наступят ли до начала зимы глубокие заморозки. Пока их нет — тетеревиные вне опасности. Евгений Потапов биолог, профессор Брин-Афинского колледжа (Пенсильвания, США) биолог, профессор Брин-Афинского колледжа (Пенсильвания, США)

Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ, указал также на то, что бесснежная зима может привести к проблемам с водой. Зимний сток в реках увеличивается, а летний — снижается. Но вода летом нужна больше, чем зимой. К сожалению, это тренд, характерный при глобальном потеплении. Хотя, отметил эксперт, у снежного покрова ещё есть шанс сформироваться: мощные снегопады бывают и в феврале, и в марте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если снега будет мало, то печальной может оказаться судьба рыб. Например, в 2019 году из-за малого количества воды во время весеннего половодья многие нерестилища оказались не покрыты водой. Рыбам было негде метать икру. Эта неприятная ситуация будет сказываться теперь в течение 5-6 лет. Профессор надеется, что в этом году эта печальная история не повторится.

Сельское хозяйство

Эксперты по сельскому хозяйству проявили редкое единодушие. С их точки зрения, тёплая зима — плюс для животноводства и тепличных хозяйств (идёт экономия на отоплении и на кормах для скота), нейтрально сказывается на птицеводстве и весьма неприятна для тех, кто выращивает растения.

Неприятным элементом тёплой зимы всегда является хорошая перезимовка различных вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. В следующем году придётся применять более высокие дозы средств защиты растений и чаще делать обработку. Всё это ведёт к повышению себестоимости растительной продукции. Андрей Ярмак экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF), считает, что количество бесснежных зим будет расти. И к такому повороту событий следует готовиться заранее.