Госдума будет обсуждать законопроект, касающийся введения единых федеральных штрафов для шумных соседей. В случае его принятия понадобится внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Заниматься составлением актов нарушений тишины обяжут управляющие компании (УК), поскольку вызовы полиции не дают должного эффекта и у полицейских нет возможности замерять уровень шума. Однако эксперты, к которым обратился NEWS.ru, сочли идею привлечения УК нежизнеспособной.

Напомним, группа депутатов ратует за внесение поправок в Жилищный кодекс и КоАП, согласно которым любителей пошуметь предлагается штрафовать. Наказанию россияне станут подвергаться за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. При этом звуки, подпадающие под «обычную жизнедеятельность человека», не будут считаться нарушением. Предлагается применять для физических лиц штрафы на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

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Как пояснила позже Ольга Павлова, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, для определения уровня шума необходимо привлекать экспертов, чьи услуги стоят дорого. Полицейские не могут проводить замеры уровня шума. Поэтому управляющие компании обяжут принимать обращения от собственников квартир. УК должны вести работу с нарушителями тишины. Если работа не даёт результатов, то собственники квартир, страдающие от шумных соседей, объединившись в группы (не менее трёх) могут составить коллективную жалобу. Жалоба передаётся в УК, а оттуда — в жилинспекцию. Жилинспекция через суд станет взыскивать штраф с владельца шумной квартиры.

Константин Крохмаль, эксперт в сфере ЖКХ, уверен, что заниматься шумными соседями всё же должна полиция. Дело правоохранительных органов — выехать и составить протокол нарушения. Прежде всего, потому, что как правило шум связан со скандалом, драками, пьянками и так далее. Город — это общественное пространство, напомнил эксперт, и за порядок в нём отвечает полиция. Если же к конфликтам, связанным с нарушением тишины, привлекать УК, то те могут начать «вершить самосуд и портить жизнь жильцам», считает Крохмаль.

Игорь Кокин, эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития, также сомневается в том, что нарушителями тишины должны заниматься в УК, но уже совершенно из иных соображений.

УК занимаются вопросами содержания общего имущества. Они не являются органами, уполномоченными государством выполнять публичные функции, связанные с тем, что кто-то нарушает правила или права. Как правило, это коммерческие организации, и наделять их полномочиями составления протоколов, являющихся основанием для привлечения к административной ответственности, — вещь очень сомнительная. Если наши законодатели хорошо подумают, то такая норма приниматься не будет. Игорь Кокин эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития

Опыт подобных действий уже был: в один из периодов времени в правилах предоставления коммунальных услуг было написано, что УК уполномочены составлять акты на временно проживающих граждан без регистрации. Эта практика провалилась, напомнил Кокин.

Валерий Матыцин/ТАСС

Эксперт рассказал, что сегодня определением уровня шума занимаются органы Роспотребнадзора. Они же составляют акты и протоколы на нарушителей. Если же составлением протоколов станут заниматься УК, то возникает много сложностей, считает Кокин. Протокол может быть обжалован в любой момент, и тогда встаёт вопрос: УК — это орган власти, чьи действия можно обжаловать, или это коммерческие структуры, чья деятельность может быть обжалована только в рамках закона о защите прав потребителя?

Идея совершенно бессмысленная и вредная. Этим должны заниматься органы власти. Привлечение коммерческих организаций к выполнению подобных функций — нарушение базовых норм гражданского законодательства, — высказал свою точку зрения Кокин.

При этом решать проблему шумного соседства необходимо, считают медики, и не так важно, кто будет успокаивать бунтарей за стенкой. Как ранее рассказала NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко, при систематическом ночном шуме возникает хроническая артериальная гипертензия, от недосыпания могут появиться головные боли, снизиться скорость реакции, ухудшиться памяти и внимание, а также возникнуть множество других проблем.

По её словам, особенно опасно, если шум вынуждены терпеть маленькие дети. Ещё хуже ситуация с пожилыми людьми, у которых и без того сон нарушен, а множество хронических болезней, которыми, как правило, страдают представители старшего поколения, обостряются от недосыпания и стресса.