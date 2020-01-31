https://static.news.ru/photo/a4e48b22-4457-11ea-9c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штрафы, которые Россия собирается взыскать с Facebook и Twitter, являются более эффективным инструментом влияния на соцсети, чем блокировки.

Такую точку зрения разделяют эксперты, мнения которых приводит издание «Профиль». Так, замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что блокировки легко обходятся, а штраф компаниям придётся заплатить в любом случае, если они собираются работать на территории РФ и получать прибыль на российском рынке.

По словам члена комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франца Клинцевича, очевидно, что иностранные соцсети не собираются подчиняться российским законам, чтобы иметь возможность выполнять поставленные США задачи в рамках информационной войны. Но штрафы значительно сужают им пространство для манёвра. Кроме того, как отметил Клинцевич, такие методы защиты своих интересов являются нормальной мировой практикой.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство утверждает, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ.