Эксперты: не стоит торопиться с покупкой путёвок в детский летний лагерь

Ряд ограничений и требований, касающихся детского отдыха, из-за пандемии был продлён до 1 января 2022 года. При этом статистика по числу заболевших COVID-19 в России продолжает выравниваться и показывает положительную динамику. Поэтому многие родители уже сейчас задумываются над тем, чтобы отправить своё чадо отдыхать в летний лагерь. Однако эксперты советуют семейным россиянам не торопиться с покупкой путёвок, но присматриваться к потенциальному месту отдыха для ребёнка заранее. Какие прогнозы дают специалисты на летний детский отдых в 2021 году, как правильно организовать каникулы и можно ли сейчас надеяться на детский коллективный иммунитет — разбирался NEWS.ru.
Не к спеху
К реализации детского отдыха в предстоящий летний сезон есть много вопросов. Из-за пандемии коронавируса принятый ранее список требований к работе детских лагерей был продлён до следующего года. Летом 2020 года работа подобных учреждений и вовсе была запрещена. Пока открыты государственные детские лагеря, есть предварительная бронь на места отдыха, организованные в регионах, но условия их работы окончательно не ясны. Об этом NEWS.ru рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Эксперт уточнила, что они не раз обращались в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить порядок организации детского отдыха на 2021 год. В итоге окончательной информации специалисты ещё не дали.
Пока мы ждём прояснения ситуации по 2021 году. Детские лагеря у нас «умирают», потому что не могут пережить пандемию, поддержки нет никакой. Никто не может точно предсказать, как дальше будет складываться ситуация с коронавирусом. Пока мы видим некую радужную перспективу, но нормативно всё запрещено, кроме государственных лагерей. Понятно, что их не хватит на всех детей. На мой взгляд, мы должны быть готовы к различным этапам открытия детского туризма заблаговременно. Пока моя интуиция говорит о том, что детский отдых будет разрешён, если так и продолжится положительная динамика.
По словам специалиста, родителям сейчас не стоит торопиться с покупкой путёвок в детский лагерь. Всё же никаких гарантий того, что поездка в итоге не отменится, никто сейчас им дать не сможет. Но эксперт порекомендовала семейным россиянам постоянно держать руку на пульсе, заранее присмотреть лагерь и, возможно, даже оформить бронь на безопасных условиях. В целом Санаева подчеркнула, что пока организованный детский отдых остаётся под большим вопросом.
Рекомендации от врача
О том, насколько безопасно этим летом отправлять детей в летний лагерь, NEWS.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его оценке, нынешняя эпидемиологическая обстановка внушает доверие, поэтому бояться родителям не стоит. Медик уточнил, что сейчас ситуация с заболеваемостью совсем иная, чем в самом начале пандемии. Многие россияне уже переболели COVID-19, часть привилась, поэтому организованный детский отдых уже не является таким рискованным, как в 2020 году.
Дети целый год в школах общаются, тотальной «дистанционки» у нас не было. Поэтому большинство детей уже имеют иммунитет к коронавирусу. Так что в летний лагерь им ехать можно. Важно, чтобы были защищены взрослые. Желательно, чтобы они были привиты и обязательно всем нужно пройти медицинское обследование перед отъездом в детский лагерь.
Планы А и Б
С мнением врача согласилась и председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По словам специалиста, несмотря на то что коронавирус никуда не делся, лишать детей летнего отдыха нельзя. Но очень важно в условиях пандемии соблюдать все требования и обязательно проверять состояние здоровья.
Нужно внимательно отнестись к организации детского отдыха. Удостовериться, привиты ли взрослые, которые будут принимать детей. Или у них есть антитела к коронавирусу, чтобы не произошло вспышки заболевания. Нельзя допустить халатного подхода. Плюс строго контролировать соблюдение гигиенических мер в самих лагерях — расположение кроватей, чтобы не было скученности, количество детей в комнатах, как будет всё убираться и дезинфицироваться. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в столовых и по возможности максимально перенести все мероприятия на свежий воздух.
Специалист также высказала мнение, схожее с точками зрения остальных спикеров, что планировать детский летний отдых родителям нужно заранее. А если по каким-либо причинам у них не получится отправить своё чадо в лагерь, то стоит сразу предусмотреть запасной вариант. Чтобы в итоге ребёнок мог полноценно отдохнуть летом, а не слоняться без дела.