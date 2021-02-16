Эксперты: не стоит торопиться с покупкой путёвок в детский летний лагерь

Ряд ограничений и требований, касающихся детского отдыха, из-за пандемии был продлён до 1 января 2022 года. При этом статистика по числу заболевших COVID-19 в России продолжает выравниваться и показывает положительную динамику. Поэтому многие родители уже сейчас задумываются над тем, чтобы отправить своё чадо отдыхать в летний лагерь. Однако эксперты советуют семейным россиянам не торопиться с покупкой путёвок, но присматриваться к потенциальному месту отдыха для ребёнка заранее. Какие прогнозы дают специалисты на летний детский отдых в 2021 году, как правильно организовать каникулы и можно ли сейчас надеяться на детский коллективный иммунитет — разбирался NEWS.ru.

Не к спеху

К реализации детского отдыха в предстоящий летний сезон есть много вопросов. Из-за пандемии коронавируса принятый ранее список требований к работе детских лагерей был продлён до следующего года. Летом 2020 года работа подобных учреждений и вовсе была запрещена. Пока открыты государственные детские лагеря, есть предварительная бронь на места отдыха, организованные в регионах, но условия их работы окончательно не ясны. Об этом NEWS.ru рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Эксперт уточнила, что они не раз обращались в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить порядок организации детского отдыха на 2021 год. В итоге окончательной информации специалисты ещё не дали.

Пока мы ждём прояснения ситуации по 2021 году. Детские лагеря у нас «умирают», потому что не могут пережить пандемию, поддержки нет никакой. Никто не может точно предсказать, как дальше будет складываться ситуация с коронавирусом. Пока мы видим некую радужную перспективу, но нормативно всё запрещено, кроме государственных лагерей. Понятно, что их не хватит на всех детей. На мой взгляд, мы должны быть готовы к различным этапам открытия детского туризма заблаговременно. Пока моя интуиция говорит о том, что детский отдых будет разрешён, если так и продолжится положительная динамика. Ольга Санаева вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Server Amzayev/Global Look Press

По словам специалиста, родителям сейчас не стоит торопиться с покупкой путёвок в детский лагерь. Всё же никаких гарантий того, что поездка в итоге не отменится, никто сейчас им дать не сможет. Но эксперт порекомендовала семейным россиянам постоянно держать руку на пульсе, заранее присмотреть лагерь и, возможно, даже оформить бронь на безопасных условиях. В целом Санаева подчеркнула, что пока организованный детский отдых остаётся под большим вопросом.

Рекомендации от врача

О том, насколько безопасно этим летом отправлять детей в летний лагерь, NEWS.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его оценке, нынешняя эпидемиологическая обстановка внушает доверие, поэтому бояться родителям не стоит. Медик уточнил, что сейчас ситуация с заболеваемостью совсем иная, чем в самом начале пандемии. Многие россияне уже переболели COVID-19, часть привилась, поэтому организованный детский отдых уже не является таким рискованным, как в 2020 году.

Дети целый год в школах общаются, тотальной «дистанционки» у нас не было. Поэтому большинство детей уже имеют иммунитет к коронавирусу. Так что в летний лагерь им ехать можно. Важно, чтобы были защищены взрослые. Желательно, чтобы они были привиты и обязательно всем нужно пройти медицинское обследование перед отъездом в детский лагерь. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Планы А и Б

С мнением врача согласилась и председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По словам специалиста, несмотря на то что коронавирус никуда не делся, лишать детей летнего отдыха нельзя. Но очень важно в условиях пандемии соблюдать все требования и обязательно проверять состояние здоровья.

Нужно внимательно отнестись к организации детского отдыха. Удостовериться, привиты ли взрослые, которые будут принимать детей. Или у них есть антитела к коронавирусу, чтобы не произошло вспышки заболевания. Нельзя допустить халатного подхода. Плюс строго контролировать соблюдение гигиенических мер в самих лагерях — расположение кроватей, чтобы не было скученности, количество детей в комнатах, как будет всё убираться и дезинфицироваться. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в столовых и по возможности максимально перенести все мероприятия на свежий воздух. Валентина Петренко председатель всероссийского общественного движения «Матери России», член комиссии при Председателе Совета Федерации по развитию гражданского общества председатель всероссийского общественного движения «Матери России», член комиссии при Председателе Совета Федерации по развитию гражданского общества

Специалист также высказала мнение, схожее с точками зрения остальных спикеров, что планировать детский летний отдых родителям нужно заранее. А если по каким-либо причинам у них не получится отправить своё чадо в лагерь, то стоит сразу предусмотреть запасной вариант. Чтобы в итоге ребёнок мог полноценно отдохнуть летом, а не слоняться без дела.