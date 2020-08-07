Эксперты назвали самый бюджетный вид спорта

https://static.news.ru/photo/ac16aea8-d894-11ea-b125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

По данным специалистов интернет-магазина, проанализировавших стоимость экипировки для занятий различными видами спорта, дешевле всего обходится скандинавская ходьба. Для неё требуются только специальные палки, которые стоят в среднем 1,2 тыс. рублей.

Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, основной атрибут для занятий которой — это специальные палки со средней стоимостью 1241 рубль, — сообщает агентство RNS, ссылаясь на данные «Яндекс.Маркета».

На втором месте по стоимости снаряжения — занятия йогой, коврики для неё продаются в среднем за 1,8 тыс. рублей. Кстати, во время пандемии спрос на коврики подскочил в пять раз, так как этот вид спорта стал самым популярным в режиме самоизоляции.

Занятия баскетболом по стоимости снаряжения вышли на третье место. Средняя стоимость мяча составляет около 2 тыс. рублей. В то же время набор для занятий футболом обойдётся в среднем в три раза дороже — в 6 тыс. рублей. Помимо мяча за 2 тысячи, нужно будет приобрести ещё и бутсы, цена которых в среднем составляет 4 тыс. рублей.

Минимальный набор для занятий плаванием — купальник или плавки, а также шапочка — будет стоить в среднем 2,5 тыс. рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис (ракетки, мячи и сетка), — в среднем 3,2 тыс. рублей.

Бег тоже нельзя назвать бюджетным видом спорта, так как беговые кроссовки стоят около 5,2 тыс. рублей. Наиболее дорогими же видами спорта стали беговые лыжи (14 тыс. рублей), велоспорт (18,4 тыс. рублей) и сноубординг (39 тыс. рублей).

Как писал NEWS.ru, у каждого вида спорта есть свои требования к минимальному возрасту для начала занятий. Так, детям до 6-7 лет рекомендуется начинать занятия хоккеем, большим и настольным теннисом, фигурным катанием на коньках, самбо и футболом. Связано это с тем, что в этих видах спорта ребёнку необходимо достичь высокого уровня координационных способностей и гибкости, что крайне сложно сделать в более старшем возрасте. В 8-9 лет ребёнок может начать заниматься водным поло, гольфом, прыжками на лыжах с трамплина, регби, сноубордом, хоккеем на траве, волейболом, гандболом и велоспортом. Дети старше 10 лет, согласно стандартам, могут начать заниматься единоборствами, стрелковыми и силовыми видами спорта.