https://static.news.ru/photo/f06a203c-437d-11ea-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что некоторые лекарства, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения коронавируса, имеет массу побочных эффектов, которые могут негативно сказаться на состоянии человека.

Ранее Минздрав назвал три препарата, которые могут быть эффективными при лечении коронавируса у взрослых. Медики считают целесообразным использовать препараты Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Все они обладают противовоспалительным действием.

Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача, — подчеркнул эксперт.

По его словам, применять эти препараты можно только при соответствующем диагнозе, который поставил врач. Они не подходят для профилактики, сообщает РИА Новости.

По последним данным, число жертв вируса составляет 170 человек, общее количество заражённых —7711. За сутки, 30 января, было зарегистрировано 37 летальных исходов в провинции Хубэй и один — в Сычуани. Медики предполагают, что эпидемию могла «запустить» летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории, писал NEWS.ru.