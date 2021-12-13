Эксперты назвали главную пользу живой новогодней ёлки

Специалисты считают, что живая ёлка, источающая запах хвои и выделяющая фитонциды, очищающие воздух от вредных бактерий, станет лучшим вариантом украшения любого дома. При этом многие из них считают, что искусственные ёлки сложны в утилизации и могут вызвать аллергию, пишет РИА Новости.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир считает , что живая ёлка освежает воздух в квартире запахом хвои и очищает его фитонцидами. Хвоя также богата аскорбиновой кислотой, которая отвечает за поддержку иммунитета.

Отрадно, что после праздников живую елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое, — сказала специалист, добавив, что живое дерево в отличие от пластикового после утилизации перегнивает в земле и не наносит вред природе.

Заместитель генерального директора Мособллеса Александр Передерий добавил, что у искусственных ёлок есть свои плюсы: они многоразовые, легко устанавливаются.

Но если говорить о минусах, то и тут, конечно, они есть. Самое главное — нет натурального хвойного запаха. Не всегда производители изготавливают новогодние ёлки из качественных материалов, что, в свою очередь, может вызвать у некоторых аллергическую реакцию. При этом хорошая искусственная ель стоит достаточно дорого, — отметил эксперт.

По его словам, искусственные деревья собирают пыль, а при утере или порче нескольких веток или деталей собрать такую ёлку на следующий год будет сложно. К тому же, уточнил Передерий, производство и утилизация искусственных деревьев гораздо больше вредит природе, чем вырубка живых деревьев, так как пластик не разлагается.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что при выборе искусственной ели для дома важно обращать внимание на её запах. По мнению эксперта, ярко выраженный химический запах говорит о том, что декоративное дерево сделано из некачественных материалов.