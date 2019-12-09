https://static.news.ru/photo/37c7ab28-19af-11ea-a6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Kopp/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты сервиса бронирования авиабилетов рассказали о самых дорогих билетах на новогодние праздники. Как проанализировали в «Туту.ру», самыми дорогими заказами на текущий момент оказались билеты из Петербурга в Дубай.

Так, семейной паре с тремя детьми билеты в Дубай в обе стороны обошлись в 540 тысяч рублей. Второе место в списке занимает бронь по маршруту Москва — Самуи (Таиланд). За три билета туда-обратно семья с ребёнком-дошкольником заплатила 243 тысячи рублей.

Ещё почти 200 тысяч стоил перелёт двум путешественницам из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Более 130 тысяч рублей отдала за перелёт в бизнес-классе в Дубай и обратно туристка из Москвы, сообщает портал .

Единственным внутрироссийским направлением, попавшим в десятку самых дорогих, стало Москва — Сочи. Билет в одну сторону бизнес-классом обойдётся в 101 тысячу рублей.

Ранее NEWS.ru писал о самых выгодных авианаправлениях на Новый год. В частности, улететь в Эйлат и Марракеш из разных городов России стало на 29% дешевле, чем в прошлом году. Билеты (туда и обратно) можно купить за 28 и 27 тысяч рублей соответственно.