Эксперт: закон об учёте домашних животных — это подстава для президента

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям разработать поправки в законодательство для совершенствования учёта домашних животных. В поручении говорится о необходимости усиления работы с бездомными животными, увеличения доли стерилизованных и вакцинированных особей и о введении показателей эффективности соответствующих мероприятий. Валерий Кузенков, охотник и помощник первого заместителя главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева, в интервью NEWS.ru рассказал о том, что не так с этой инициативой и почему она может принести больше вреда, чем пользы.

— Как вы оцениваете саму перспективу реализации этой инициативы?

— Провести учёт всех домашних животных по всей России нереально. Можно провести учёт коров и поросят, а вот как посчитать кошек? Или, например, у меня есть куры. Я их сегодня посчитал, потом головы поотрубал, как я каждую осень делаю. Я должен куда-то сообщать об этом? Что такое домашнее животное? Составлен ли список, откуда будет понятно, что им считается, а что нет? Хомячок в клетке, рыбка, черепаха, попугайчик — это ведь тоже домашние животные. Я уже не говорю о подсчёте пчёл, карпов. Правительству нужно нормализовать все эти вопросы, прежде чем заниматься вопросом учёта.

— В таком случае чем мотивировано такое поручение?

— Пока сложно сказать. Если собираются ввести какой-то налог, то это приведёт к тому, что люди будут убивать домашних животных. Мы это уже проходили. В своё время Никита Хрущёв обложил налогом яблони, и все их порубили. При Иосифе Сталине никто не держал коров, только коз, и в те времена козу называли «сталинской коровой».

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Но ведь речь о каком-то налоге пока не идёт.

— Я не уверен, нет. Однако у народа складывается такое ощущение. В этом и проблема: со стороны инициаторов учёта — правительства и организаций, которые за это выступают, — было бы неплохо опубликовать конкретное предложение, в котором бы раскрывалось, о чём речь. Например, домашними животными считаем только коров и поросят и так далее. Некоторые СМИ сейчас пишут, что будут подсчитаны и домашние, и бездомные животные. Очень интересно, если это правда, как это будет сделано.

Народ по-другому читает информацию в СМИ, и если информационная подача не содержит правильных и грамотных вещей, то получается подстава для нашего уважаемого президента. Толпа начинает кричать, что виноват глава государства, который дал команду посчитать животных. В этом смысле это похоже на выступления по оружию, по изменению законодательства. Я не говорю, что животных нельзя считать, но давайте хоть раз напишем грамотную законодательную базу, которая понравится людям, и они не будут ничего додумывать.

— В таком случае, если бы вы писали законопроект, как бы он выглядел?

— Сначала надо понять, для чего это делается. Если нужно посчитать всех сельхозживотных, живущих на территории личных подворий, — отлично, это можно сделать. Для чего понадобится считать? Видимо, чтобы понять, сколько личное подворье производит мяса, шерсти, молока и так далее. Если так, то эта задача понятная и её можно выполнить. Но так — к домашним животным у нас относятся и собаки, и кошки, и все прочие.