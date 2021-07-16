Эксперт сообщил об очистившейся от грязи воде в Чёрном море

Вода в Чёрном море полностью очистилась от взвеси, песка и грязи, что наблюдалось в Краснодарском крае после сильных подтоплений в начале июля. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник, сообщает ТАСС.

В целом вода очистилась. Грязь осела. Море особо не штормило, — пояснил эксперт.

Он добавил, что на уходящей неделе штормов не было, в море лишь отмечается небольшое волнение, которое вызвано восточным ветром.

В целом ситуация с качеством морской воды для приёма водных процедур характеризуется как стабильная, — подчеркнул Колесник.

Ливни и паводки в начале июля стали причиной введения в шести муниципалитетах Кубани режима ЧС. Тогда оказались подтопленными более одной тысячи домовладений.

Ранее стало известно, что пока власти Краснодарского края не смягчат антиковидные требования, российские туристы продолжат аннулировать путёвки и выбирать другие места для отдыха. Такое мнение высказал NEWS.ru глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, многие россияне, купившие путёвки на курорты Краснодарского края, не успеют привиться от коронавируса до 1 августа.