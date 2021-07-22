Эксперт сообщил, для кого опасен индийский штамм

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что штамм «дельта» опаснее для людей из группы риска. Для привитых или переболевших он не несёт смертельного риска больше, чем остальные мутации. Об этом сообщает РИА Новости.
Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает, — объяснил Харитонов.
Биолог уточнил, что гарантий не заболеть вакцинация дать не может, но вероятность снизит значительно.
Ранее вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от «дельта»-штамма коронавируса на 90%. В беседе с РИА Новости он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.