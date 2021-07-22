Эксперт сообщил, для кого опасен индийский штамм

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Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество и денежные средства депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Арест наложен на счета, движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, а также на несколько компаний, совладельцами которых являются парламентарий, его супруга и отец. Решение вынесено в рамках дела о банкротстве...