Эксперт-рекрутер рассказала о востребованных профессиях после пандемии

https://static.news.ru/photo/e12b7d14-a64c-11ea-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После пандемии, когда Россия выйдет из режима ограничений, рынок труда изменится. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции, считает руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

По её словам, в ряде отраслей — прежде всего в торговле и логистике — вырос спрос на курьеров, водителей, сортировщиков, упаковщиков, складских работников. Требуются и «цифровые» работники — диджитал-маркетологи, СММ-специалисты.

Кроме того, востребован персонал в медицине и фармацевтике.

Стало появляться больше резюме персональных стилистов, искусствоведов, ведущих вебинаров, специалистов по онлайн-коммуникациям, специалистов по работе с молодёжью, продюсеров онлайн-курсов, онлайн-репетиторов, онлайн-гувернанток, онлайн-учителей начальных классов, — цитирует Игнатову «Ридус».

Число вакансий на удалёнке в мае выросло на 55% по сравнению с январём-февралём. В дальнейшем, по мнению эксперта, будет расти доля штатных сотрудников в формате home office прежде всего в IT-компаниях, в телеком-операторах, в финансовых, страховых организациях и ряде других.

При этом разницы в зарплате по одной и той же вакансии в удалённом и очном формате не наблюдается. На уровень зарплат в большей степени влияет финансовое состояние бизнеса и прогнозы по развитию, а не формат работы сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины выпускников российских вузов заявили, что хотели бы работать удалённо. Вместе с тем многие при этом рассчитывают на возможность время от времени приходить в офис.