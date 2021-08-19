Раскрыты причины отсутствия лекарства от COVID-19

Для разработки лекарства от коронавируса потребуется ещё немало времени. Об этом «Радио 1» рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По словам специалиста, все препараты, которыми сейчас лечат заражённых COVID-19, нацелены на замедление заболевания и облегчение общего состояния пациента. Попович отметила, что медики научились бороться со многими бактериальными инфекциями, были созданы соответствующие лекарства — антибиотики и бактериофаги, но с вирусами они пока справляются только с помощью вакцин.

Эксперт пояснила, что существует всего пара лекарственных средств, которые действительно убивают вирусы. Например, препарат для борьбы с гепатитом. Однако для создания лекарства от коронавируса потребуется ещё немало времени, поскольку в механизме действия этого заболевания есть очень много пока ещё непонятных элементов.

Человечество открывает всё новые и новые локусы, куда вирус внедряется, всё новые и новые механизмы, с помощью которых он проникает в клетку и прячется от иммунной системы. Поэтому, конечно, нужно ещё значительное время, чтобы понять, как он работает — для того, чтобы найти эти «узкие места» в его развитии, — сообщила Попович.

Специалист также добавила, что лекарства, которые сейчас получают пациенты с COVID-19, не убивают вирус, а только снимают излишнюю реактивность иммунной системы, облегчают состояние организма и защищают от осложнений после заражения.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в лечении коронавируса могут помочь лекарства на основе водной вытяжки растений. Вирусолог назвал вытяжку из чаги средством с противовирусным эффектом, её свойства обсуждались в научной среде полгода назад.