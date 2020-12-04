Эксперт рассказал о признаках повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0eae53c-36ae-11eb-80d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторное заражение коронавирусом, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то это повторное заражение, сообщает «Российская газета».

Эксперт пояснил, что главным фактором развития реинфекции является состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем. При заражении COVID-19, подчеркнул Лебедев, в организме вырабатываются антитела различных классов. Именно их наличие даёт возможность выявить факт инфицирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко заявил: так или иначе COVID-19 могут заразиться все россияне. По его словам, это возможно, поскольку коронавирус циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. Он считает, что основное распространение инфекции идёт через бессимптомных носителей, которыми являются каждый четвёртый или пятый житель планеты.