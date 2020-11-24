Эксперт рассказал, какие фильмы россияне смотрели чаще всего в 2020 году

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Глава пресс-службы одного из онлайн-кинотеатров Виталий Рязанцев рассказал, какие фильмы наиболее полюбились жителям России в 2020 году.

По его словам, весной, в период всеобщей самоизоляции в РФ на фоне пандемии коронавируса наиболее популярными были фильмы-катастрофы. Так в начале марта резко увеличились просмотры картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», в апреле — фильма «Заражение», вышедшего в прокат в 2011 году.

В беседе с «Ридус» Рязанцев подчеркнул , что уникальность ситуации заключается в том, что фильм о пандемии неизвестного вируса обогнал по количеству просмотров даже новые блокбастеры. Картина возглавила топ-10 самых просматриваемых россиянами фильмов за 2020 год

Также в первую десятку вошли такие ленты как «Джентельмены», «Джокер», «Джуманджи: Новый уровень», «Ford против Ferrari», «Бладшот», «Плохие парни навсегда», «Достать ножи», «Однажды в... Голливуде» и «Малефисента: Владычица тьмы».

Рейтинг наиболее популярных среди россиян мультфильмов за этот год возглавил мультфильм «Холодное сердце 2», на втором месте — мультсериал «Маша и Медведь», признанный в 2020 году одним из самых любимых мультфильмов у детей в Европе и Латинской Америке. Также в топ-10 популярнейших анимационных фильмов вошли «Три богатыря: Ход конём», «Фиксики», «Планета 51», «Король Лев (2019)» и «Три богатыря на дальних берегах».

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный трейлер новой версии третьей части «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы стал доступен к просмотру.