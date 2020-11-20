В Сети появился трейлер новой версии «Крёстного отца 3»

https://static.news.ru/photo/573ae238-2997-11eb-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: IGN

Официальный трейлер новой версии третьей части «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы стал доступен к просмотру.

По словам режиссёра, данная версия соответствует его и Марио Пьюзо видению финала знаменитой трилогии. Её новое название: «Крёстный отец» Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

Известно, что Коппола внёс новые начало и конец, а также подверг изменениям ряд сцен, кадров и музыкальное сопровождение, уточняет РИА Новости.

Выход третьей части состоялся в 1990 году, фильм получил семь номинаций на «Оскар». В 2008 году вышли отреставрированные «Крёстный отец» и «Крёстный отец 2». Премьера новой версии третьей части намечена на 4 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что назван лучший фильм года по версии американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования. Им стал фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.