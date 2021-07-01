Эксперт рассказал, как защитить себя от телефонных мошенников

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал рекомендации, как защититься от спам-звонков. По словам эксперта, мошенники чаще всего используют номера телефонов, которые люди оставляют при регистрации в магазинах, анкетах и на сомнительных сайтах, пишет «Газета.Ru».

Как отметил Деев, если к номеру телефона привязаны банковские карты и он необходим для личного и делового общения, то не стоит его нигде указывать. Кроме того, зачастую при регистрации в магазинах вместе с номером абонент сообщает имя, фамилию, дату рождения и город.

Когда такая база попадает в руки третьим лицам, они используют её для совершения спам-звонков, продают компаниям и мошенникам. Чем более полной будет информация о пользователе, тем больше шансов, что его попытаются обмануть во время звонка, — заявил специалист.

Деев советует сразу же блокировать номера, с которых звонили спамеры. Это можно сделать через телефонную книгу или с помощью оператора — у большинства из них сейчас есть услуга «Чёрный список».

Он также не рекомендует сразу же перезванивать на пропущенный вызов. Вначале стоит проверить незнакомый номер по базам данных, которые собирают многие сервисы.

Как сообщалось ранее, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал способы отключения нежелательной рекламы в телефоне. Звонки и сообщения от компаний, которые пользователю неинтересны или уже стали неактуальными, можно отключить при помощи обратной связи — отписаться от рассылки.