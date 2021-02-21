Эксперт рассказал, как проверить авто из вторых рук перед покупкой

https://static.news.ru/photo/265c76b4-9648-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке следует собрать о нём как можно больше информации. Многие подержанные машины могут содержать поломки и технические дефекты даже при отличном внешнем виде. Об этом рассказал основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

В интервью агентству ПРАЙМ Мигаль сообщил , что при покупке подержанного автомобиля, его нужно, в первую очередь, проверить через специальные сервисы и приложения, где размещаются актуальные данные о количестве владельцев, участии в ДТП и нахождении в розыске.

Проводить осмотр машины лучше всего в дневное время или утром. на открытом пространстве, поскольку при скудном искусственном свете можно не заметить дефектов. Особенно необходимо обратить внимание на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя. При этом должно насторожить, если в автомобиле есть ржавчина — верный признак тяжёлого ДТП или плохого состояния кузова.

Если авто привезено из Японии, нужно отдельно уточнить, не тонуло ли оно. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, затрагивающей даже самые скрытые детали.

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