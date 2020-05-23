Общество

Эксперт рассказал, как Пасха повлияла на статистику коронавируса в РФ

08:10, 24 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Пасхи в России не повлияло на динамику заражения граждан инфекцией коронавируса. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, статистика показала рост заболеваний лишь в Москве, что можно объяснить увеличением числа проведённых тестов, сообщает РИА Новости.

В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Подмосковье — пока единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом. В остальных субъектах РФ такой пик наступит в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал эксперт Агаси Тавадян.

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