Эксперт рассказал, как Пасха повлияла на статистику коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/e09b13ce-9d7c-11ea-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Пасхи в России не повлияло на динамику заражения граждан инфекцией коронавируса. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, статистика показала рост заболеваний лишь в Москве, что можно объяснить увеличением числа проведённых тестов, сообщает РИА Новости.

В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Подмосковье — пока единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом. В остальных субъектах РФ такой пик наступит в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал эксперт Агаси Тавадян.