Эксперт рассказал, что влияет на рост заболеваемости COVID в России Эксперт НИИ вакцин им. Мечникова Зверев: на рост заболеваемости COVID в РФ влияют отпуска

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тестирование на коронавирус методом ПЦР

На рост числа заражений коронавирусом в России влияют отпуска у граждан. Очередного пика заболеваемости следует ожидать осенью, заявил ТАСС научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

[Отпуска] влияют, конечно [на рост заболеваемости]. Правда сейчас у нас [люди] путешествуют в основном в нашей стране, очень мало кто выезжает за рубеж, поэтому оттуда мало что привозят. Но в принципе, конечно, на курортах сейчас большая скученность людей. <...> Поэтому, конечно, [заболевание] передается, — приводит агентство его слова.

По мнению специалиста, очередной пик заболеваемости будет осенью, когда россияне начнут возвращаться с курортов.

Собеседник агентства также объяснил лидерство Москвы и Санкт-Петербурга по количеству заболевших. Мегаполисы, по его словам, являются пересадочными пунктами для большого количества россиян, которые едут на отдых или обратно.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова призвала предотвратить дальнейший подъем заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что резкого роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в России нет, но регионы должны быть готовы к оказанию помощи заболевшим. Она также попросила россиян ответственно относиться к к своему здоровью и здоровью окружающих, проходить своевременную вакцинацию и ревакцинацию.