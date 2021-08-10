Эксперт рассказал, что делать с зависшим компьютером

Если завис компьютер, нужно дождаться ответа системы или перезагрузить устройство. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в интервью Радио Sputnik.

Добиваться отклика многократными кликами и нажатиями кнопок не стоит, это не даст результата, а только умножит запросы, которые нагрузят зависшую программу.

Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Всё упирается в «железо». И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность, — объяснил Кузьменко.

Он сказал, что 10–15-летние компьютеры не справляются с современными программами, поэтому в первую очередь нужны актуальные комплектующие.

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