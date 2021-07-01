Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес в Сети

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес хакеров. По словам программиста, он существует давно и такой же, как обычный, пишет РИА Новости.

Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика, — пояснил агентству программист.

К примеру, группа хакеров делает вирус, но при этом они им торгуют, а не запускают его сами. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и продаёт уже доступ к заражённым компьютерам.

Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают — появляются новые хакеры. Всё это бурлит и кипит, — рассказал специалист по информационной безопасности.

По его словам, в Даркнете существуют целые бизнес-истории. Там есть вакансии, услуги и даже скидки постоянным клиентам.

Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу, — добавил Касперский.

Как сообщалось ранее, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, чем на самом деле Россия превосходит Европу и Австралию. Это Интернет, который в России доступнее, чем в Австралии или в европейских странах.