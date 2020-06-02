Специалист по семейному праву негативно отреагировала на идею ранних браков

https://static.news.ru/photo/4400abb4-a4cf-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luis Tosta/unsplash.com

Разрешение вступать в брак несовершеннолетним может иметь негативные последствия, особенно для девочек-подростков. Так считает адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

Как правило, необходимость заключать брак раньше 18 лет возникает при возникновении беременности, чтобы будущий ребёнок родился в полноценной семье. Однако часто такие семьи распадаются, поскольку оба родители ещё сами по сути дети.

По словам Данильченко, если снизить возрастные ограничения, то может возрасти число таких браков в регионах, где исторически приняты ранние браки. Так, на Кавказе родители выбирают невесту своему сыну гораздо раньше 14 лет.

Я считаю, что это может негативно отразиться на судьбе подростков, особенно девочек, — рассказала она «360».

По словам адвоката, вступая в брак в раннем возрасте, девочки редко получают образование. На самом деле они становятся обслугой для мужа и его семьи.

К концу года Минюст планирует подготовить законопроект, в котором укажут основания для вступления в брак несовершеннолетним.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порассуждала в своём Instagram-аккаунте на тему брака. По её мнению, многие девушки и женщины не имеют правильных мотивов, когда идут к алтарю, писал NEWS.ru.