Эксперт по зерну объяснила, как на глаз выбрать качественный рис в магазине Эксперт по зерну Калашникова: качественный шлифованный рис должен быть белым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество риса на полках магазинов можно определить, внимательно разглядев крупу в упаковке, рассказала в беседе с LIFE.ru специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Наталья Калашникова. По ее словам, качественный шлифованный рис всегда должен быть белым, пропаренный — прозрачным, с желто-янтарным оттенком, а рисинки должны иметь приблизительно одинаковые размер и форму.

Все знают, как выглядит бурый нешлифованный рис, и думают, что коричневого оттенка достаточно, чтобы считать зерно пригодным для приготовления блюд здоровой кухни. Однако если кроме рисинок вытянутой формы в упаковке встречаются круглые зерна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что качественный пропаренный рис может иметь любую форму. При осмотре упаковки следует обратить внимание на мусор, личинки насекомых — их в рисе быть не должно. Также на пакете обязательно должен быть знак ГОСТ — это гарантия качества продукта. Дата и срок хранения также свидетельствуют от качестве риса: чем он моложе, тем полезнее. Это не касается только риса басмати, который при хранении становится еще ароматнее и вкуснее.

Ранее стало известно, что в российских магазинах появится механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов. Планируется, что все товары, представленные в супермаркетах, получат отдельную маркировку, благодаря которой ПО магазина на кассе не позволит пробить продукцию, если она больше не годна к использованию и употреблению.