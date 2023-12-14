Эксперт по качеству раскрыла, как дольше сохранить салаты свежими Эксперт по качеству Павлова: салаты лучше хранить без заправки

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Чтобы салаты дольше оставались свежими, лучше всего хранить их без заправки в холодильнике, посоветовала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова. В беседе с «Москвой 24» она уточнила, что подавать блюда следует порционно.

Не рекомендуется хранить в холодильнике заправленные салаты и употреблять их на следующий день. Лучше подавать их порционно каждому участнику застолья, а емкость с приготовленным, но не заправленным салатом хранить в холоде, — подчеркнула Павлова.

Овощные салаты из сырых или вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, мясом и копченостями могут простоять в холодильнике до 18 часов. Если же в них есть соус или майонез, время хранения сокращается до 12 часов. Эксперт также посоветовала оставлять салаты с икрой в «нулевой» камере холодильника. Добавлять соусы в блюда стоит непосредственно перед подачей. При этом можно предложить гостям несколько видов заправки на выбор, например, обезжиренный йогурт, майонез, соевый соус и растительное масло.

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