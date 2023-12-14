Диетолог раскрыла, кому из россиян придется отказаться от оливье 31 декабря Диетолог Круглова: оливье противопоказан при язве желудка и после операций

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Россиянам с язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, а также перенесшим в недавнем прошлом операции на органах пищеварения, придется встретить Новый год без салата оливье, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что популярное блюдо противопоказано при острых холецистите и панкреатите.

При обострениях заболеваний ЖКТ — язвы желудка и 12-перстной кишки, острого холецистита, острого панкреатита... В таких ситуациях нужна щадящая диета, салат оливье противопоказан. После операций на органах пищеварительной системы, в том числе после удаления желчного пузыря, операций при язвенной болезни, — подчеркнула Круглова.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.