Эксперт перечислила способы получения повышенной пенсии

https://static.news.ru/photo/4e740cc6-5feb-11eb-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Любовь Шурыга перечислила два способа получения повышенной пенсии.

По её словам, наиболее действенный способ получения высокой пенсии — это самостоятельное формирование. Для этого рекомендуется откладывать небольшую сумму денег с каждой зарплаты, пишет «МК».

Второй вариант — гражданская или военная служба. Так, бывшие государственные служащие получают пенсию за выслугу лет и страховую пенсию по старости. Что касается военных — они получают высокую пенсию после ухода в отставку по выслуге лет.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым повторно внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещён в электронной базе данных Госдумы.