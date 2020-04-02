Эксперт ООН рассказал, когда в России могут ввести режим ЧС

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Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин объяснил, в каком случае в РФ введут режим ЧС.

По его словам, такое может произойти только в случае, если в стране будет резкая вспышка коронавируса и тысячи людей будут госпитализированы. При этом он подчеркнул, что принимаемые в России меры против распространения заболевания — правильные.

В апреле будет пик, надеюсь, его преодолеем с минимальными потерями, — заявил Никулин в интервью НСН.

Кроме того, он отметил, что если такой режим будет введён, то он продлится не менее месяца. По его словам, в таком случае населению будет необходимо соблюдать жёсткий карантин.

Это вещь неприятная, но другого способа преодолеть вспышку эпидемии нет. Китай это чётко показал, — сказал эксперт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство энергетики России рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы. Главная задача ведомства сейчас — это мониторинг рынка. С таким заявлением 2 апреля выступил министр энергетики РФ Александр Новак.