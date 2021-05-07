Эксперт назвал типичные сценарии телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/da861fae-afca-11eb-971f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в интервью РИА Новости назвал типичные сценарии телефонных мошенников.

По его словам, злоумышленники получают номера телефонов граждан при помощи утечек и взломов сайтов различных интернет-магазинов, собирают эту информацию и на выходе имеют полные сведения о человеке, например, его имя, адрес, место проживания или название банка, клиентом которого он является.

Эксперт сообщил, что мошенников часто распознает программа «Анти-Спам». В ином случае следует обратить внимание на речь — в основном мошенники говорят по заготовленным скриптам. Они пытаются выдать себя за сотрудников финансовой организации и под предлогом якобы взломанного личного кабинета выясняют у жертвы CVC-код, или PIN, или пароль из СМС. Однако настоящие работники банка знают все данные пользователя и никогда не уточняют подобные сведения.

Кувиков добавил, что иногда злоумышленники сообщают о банковском переводе, который оказался заблокированным, а для разблокировки нужно назвать личные данные и коды.

Эти уловки достаточно старые, но тем не менее, россияне попадают в сети мошенников. Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь — повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона, — предупредил он.

Ранее глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Владимир Ульянов сообщил, что телефонные мошенники перестанут звонить россиянам, если компании начнут крупно штрафовать сотрудников за утечку данных. Сейчас нет никакой ответственности за утечку информации.