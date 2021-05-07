Киберэксперты дали советы, как прекратить звонки от мошенников

https://static.news.ru/photo/e0e3d02c-afab-11eb-90d8-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Телефонные мошенники перестанут звонить россиянам, если компании начнут крупно штрафовать сотрудников за утечку данных. Сейчас нет никакой ответственности за утечку информации, приводит мнение главы аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Владимира Ульянова URA.RU.

По мнению эксперта, наличие закона о защите персональных данных не защищает россиян от нежелательных звонков и реальная ответственность за невыполнение каких-то пунктов ничтожна. Суммы штрафов несерьёзны и не побуждают компании реально заниматься защитой персональных данных.

Другой эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов считает, что государству надо мотивировать компании, владеющие персональными данными россиян. Их не надо пугать — надо заставлять их работать честно, считает криминалист.

В России и некоторых странах можно лишь заставить. Можно законодательно усовершенствовать те нормы, которые будут их рублём наказывать, либо их рублём поощрять за то, что они, например, не имеют утечек данных клиентов, — говорит Вехов.

К примеру, можно сделать для таких компаний послабление по налогам. Но для этого они должны сделать так, чтобы хотя бы пять лет не было нареканий и жалоб со стороны клиентов на утечку данных, предлагает эксперт свой вариант решения проблемы. Это, считает Вехов, наиболее оптимальный вариант решения проблемы, потому что запугивание уже не действует.

Киберэксперты единодушны во мнении, что мошенники пользуются персональными данными, которые слиты в Сеть, а не которые добыты путём хакерского взлома.

Как сообщалось ранее, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина заявила, что обезопасить свои финансы от мошенников можно, если время от времени перевыпускать банковскую карту.