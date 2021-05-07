Финансовый консультант рассказала о безопасном хранении денег

https://static.news.ru/photo/e537ab4a-afa0-11eb-9529-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина заявила, что обезопасить свои финансы от мошенников можно, если время от времени перевыпускать банковскую карту, сообщает радио Sputnik.

Это один из простых и надёжных способов обезопасить денежные средства — регулярно перевыпускать карту, с которой вы осуществляете расчёты. Он работает, даже если карта попала в какие-то базы или вы её где-то «засветили», — отметила финансовый консультант.

Она добавила, что карта перевыпускается бесплатно, при этом меняются её данные, иногда сам номер. Лучше иметь две карты, одну из которых использовать для онлайн-расчётов. Одна из них будет страховкой.

Также гарантирует спокойствие сберегательный счёт. При попытке мошенников снять деньги с карты, его в любом случае не затронут, считает Никитина. Она также назвала хорошим способом хранения средств финансовый резерв.

Это финансовый резерв в том банке, куда вам проще и ближе дойти ногами, его открыть можно и онлайн, сейчас есть такая возможность. Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта. Открывать на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что открытие двух депозитов с разными сроками даст возможность снимать деньги каждые полгода.

Ранее стало известно, что банковский вклад остаётся самым популярным видом инвестиций у граждан России. Хотя в прямом смысле инвестицией депозит назвать можно с большой натяжкой. Вклады сегодня не только не приносят дохода, но и не защищают сбережения от инфляции. NEWS.ru выяснял, откуда у россиян такая любовь к депозитам.